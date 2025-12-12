マキシマムザホルモンのドラマー、ナヲ（49）が11日、インスタグラムを更新。第1子出産を発表した3人組ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベース・ボーカルありぼぼの愛娘と初対面した感激をつづった。ナヲは「かわいい！！かわいい！！かわいい！かわいい！！産まれたて！産まれたて！産まれたて！産まれたて！めっちゃいい匂い！めっちゃいい匂い！めっちゃいい匂いーーーー！！！！」と興奮した様子で書き出し、「はぁはぁ