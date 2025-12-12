「はるかぜちゃん」の愛称で知られる女優で声優の春名風花（24）が11日、インスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を公開した。春名は「ウエディングフォト」とコメントし、純白のウエディングドレスを着用した幸せいっぱいの写真を投稿した。夫で俳優の岩崎MARK雄大（42）との笑顔のショットも披露している。この投稿にフォロワーからは「改めて、ご結婚おめでとうございます」「素敵すぎ」「かわいい!めっちゃ素敵です!」とコ