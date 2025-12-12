7人組グループ・Hey! Say! JUMPが、28日に開催されるJRA（日本中央競馬会）による第70回有馬記念（GI）とコラボレーションした特別企画『DIVE into ARIMA』を12日よりスタートする。ニューアルバム『S say』に収録されている新曲「RUN THIS WORLD」とタイアップしたオープニングムービーを同日より公開し、特設サイトをオープンする。【写真】まるで王子⋯ジャケットを着こなす知念侑李オープニングムービーには7人が出演