俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜後10：00）の最終回が、12日に放送される。演出・撮影・照明が一体となって芝居を支える撮影スタイルの裏側を、監督のジョン ウンヒさん、撮影監督の片村文人さん、照明技師の太田宏幸さんが語ってくれた。俳優の変化を受け止め、チームが1つの熱を共有していく――その舞台裏には、作品の温度そのままの親密さと挑戦があった。【写真多数】