グラドル古川真奈美（38）が11日までにインスタグラムを更新。サウナを満喫する姿を動画で投稿した。古川は「とっても反響があった、シルバースプレィ山中湖」とコメントし、サウナを楽しむ姿を動画で投稿。古川はホルターネックのビキニを着用しており、走る姿からは美バストがぷるぷると揺れる様子が見られる。この姿にフォロワーからは「その体型まじ好きです!」「本当スタイル変わらずにすごい」「その水着似合いすぎてます」