マルハニチロ、ニッスイ、極洋、東洋冷蔵の水産4社は11月29日、千葉県・幕張海浜公園内の幕張の浜で合同海岸クリーンアップを実施した。4社の従業員とその家族ら182人が参加し、1時間かけて17・5kgのごみを集めた。この取り組みは3回目の実施となり、今回から新たに東洋冷蔵が参加した。普段は同じ業界で競争する水産会社が合同で海岸の清掃活動をすることで、海洋プラスチック汚染の重大性を周知し、解決に向けた機運を高める