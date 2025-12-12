ダイソーをパトロールしていると、洗濯グッズ売り場で便利そうなアイテムを発見しました。一見普通のピンチハンガーに見える商品ですが、実は十字に開くアイデアグッズ。少量のタオルや下着類はもちろん、ズボンなども広げて干せる優れものなんです！使う時は大きく、収納する時は小さくできるおすすめハンガーです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スライド回転ハンガー（ピンチ6個付）価格：￥110（税込）サイズ