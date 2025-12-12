サンプルコスメを余らせると、保管に困ったり乾いてしまったりと小さな悩みがつきもの。次のタイミングでまた使いたい…そんな時に頼れるアイテムがセリアに売っています！薄型のコンパクトなクリップで、パウチの角をちょこんと留められます。小さくて邪魔にならずに保管できて、コスメを気持ちよく使い切れます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サンプルコスメクリップ3P C価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅41×高