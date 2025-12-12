「100均のお菓子って…」という固定概念が崩壊しました！ダイソーで見つけた『ほうじ茶チョコくるみ』は、香ばしさと苦味が絶妙な大人向けの傑作おやつです。ナッツのコクとカリッとした食感、香り高いほうじ茶シーズニングが織りなす複雑な味わいは、専門店レベル。見つけたら即カゴへ入れてください！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：JAPANESE TEA & NUTS くるみとほうじ茶価格：￥108（税込）内容量：20g販売ショ