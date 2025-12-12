セリアをパトロールしていると、推し活グッズ売り場で面白いアイテムを発見しました。まるで城壁の門に付いた屋根のようなデザインが魅力の商品。よくあるミニチュアかな…？と思いきや、なんとこれ、カニカンの付いたチャームを引っかけて飾ることができる、フックが付いた商品なんです！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フック付き屋根オブジェ価格：￥110（税込）サイズ（約）：4.3×7.1×4.5