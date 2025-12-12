Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１２日、来季の新監督に元日本代表ＤＦの槙野智章氏（３８）が就任すると発表した。槙野氏はＪ１の広島、浦和、神戸やドイツ１部ケルンなどでプレーし、２２年に現役を引退。２４年からは神奈川県１部・品川ＣＣの監督を務めており、８日にＪリーグの監督就任に必要なプロライセンスが交付されたばかりだった。槙野氏はチームを通じて「僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じ