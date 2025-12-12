SNS上のネガティブな声から生まれたヒット商品がある。パナソニックの新しい全自動コーヒーメーカーは、発売から「1カ月待ち」のヒットになった。その裏側には、月180時間かかっていたFAQ分析をゼロに、2週間かかっていたSNS分析を2日に短縮した、勤続30年超のベテランとデジタルネイティブ世代の若手社員による共創があった。（ノンフィクションライター酒井真弓）ユーザーの声に応えて「小さくしただけ」で、1カ月待ちのヒット