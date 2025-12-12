◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神・芝１６００メートル）枠順確定枠順が１２日、確定した。２戦２勝のアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は２枠４番。オーク馬シンハライトを母に持つ良血馬が２歳女王を狙う。武豊騎手と初コンビを組むマーゴットラヴミー（牝２歳、栗東・小林真也厩舎、父リアルスティール）は４枠７番。アルテミスＳ３着のタイセイボーグ（牝２歳、栗東・松下武士