１２日に放送されたＴＢＳ系「ラヴィット！」では、今年の「好きな男性アナウンサーランキング」を発表。番組で大活躍の南波雅俊アナが１位、赤荻歩アナが２位となり、番組を挙げて祝福した。ランキングが発表され、１位が南波アナ、２位が赤荻アナというＴＢＳアナが１、２フィニッシュ。スタッフから胴上げされた。先週発表された「好きな女性アナ」では、田村真子アナが１位となり、スタジオは祝福ムードに包まれた。赤荻