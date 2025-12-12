バンダイナムコフィルムワークスは、SANKYOの遊技機「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」をモチーフにした、Tシャツ・キーホルダー・サンダル・バスタオルなどのグッズ・11商品を発売する。受注受付は、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」ほかにて、2025年12月19日(金)23時59分まで受け付けられ、お届けは2026年3月24日(火)の予定となっている。○「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」モチーフ商品■ハラ