サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップ「サミー商店オンライン」にて「e 北斗の拳11 暴凶星」グッズの販売を開始した。■e 北斗の拳11 暴凶星ホログラムアクリルキーホルダー「e 北斗の拳11 暴凶星」のホログラムアクリルキーホルダーが登場。「暴凶星」ロゴがキラキラ光るホログラム仕様。販売価格：1,500円(税込)■e 北斗の拳11 暴凶星アクリルカード（ケンシロウ）■e 北斗の拳11 暴凶星アクリルカード（ラオ