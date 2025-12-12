俳優・佐藤浩市が１２日、ニッポン放送のラジオ番組「黒木瞳のあさナビ」にゲスト出演し、父の故三国連太郎さんとの思い出を語った。パーソナリティーの女優・黒木瞳が「父親としての三国さんっていうのは」と聞くと、佐藤は「父親として見たことがないんで。結局、役者の先輩後輩として」と答えた。三国さんは、佐藤が小学５年の時に母親と離婚したという。「その後、年に何回か。お小遣いも欲しかったし、会いに行った時に