【The Game Awards 2025】 12月13日9時30分～ 配信 「The Game Awards 2025」にて、プレイステーション 5/PC用アドベンチャー「the free shepherd」が発表された。2027年に発売を予定。 公開された映像では犬が羊の大群を操るシーンが登場。のどかなフィールドを舞台にした作品かと思いきや、宙に浮く石や建造物も存在する世界になっているようだ。また、雪原