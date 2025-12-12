関東地方は今日12日から14日にかけて日中は厳しい寒さとなるでしょう。明日13日の東京都心の最高気温は9℃の予想です。明日13日の夜から明後日14日の朝にかけて、関東の内陸を中心に雪の降る所がありそうです。路面状況にご注意ください。13日夜〜14日朝は内陸で雪の可能性関東地方はこの週末の天気に注意が必要です。今日12日は広く晴れて天気の崩れはありませんが、明日13日は天気が下り坂となるでしょう。午前中は晴れている所