元バレーボール女子日本代表の木村沙織さん（39）が12日までに自身のインスタグラムを更新。最新ヘアスタイルを披露した。「デトックス完了」と書き出すと、ボブヘアからショートカットとなった最新ショットをアップ。「パラパラ見てたゲッターズさんの占い本に12月に髪型変えると吉って書いてあったしね」と笑顔やピースサインの絵文字と共に添えた。木村さんの投稿に、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さんは「きゃ