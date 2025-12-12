12日朝、東京・大田区の蒲田駅近くの商店街で、街灯が落下しているのが見つかりました。強風の影響とみられています。警視庁によりますと、12日午前4時半すぎ、大田区の蒲田駅東口付近で「強風で街灯が倒れている」と110番通報がありました。街灯は商店街に設置されているもので根元が腐食していて、強風の影響で落下したとみられています。人的被害などは確認されていないということです。落下した街灯は、警視庁から連絡を受けた