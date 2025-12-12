今年で13回目となる「CREATIVE HACK AWARD」。これまでに多くのクリエイターを輩出した歴史あるドメインである本アワードの最終審査会と授賞式が2025年12月8日（月）に開催された。本年も審査会や授賞式での審査員の講評をもとに、受賞作品を振り返る。