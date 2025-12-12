林芳正総務相は12日の閣議後記者会見で、NHKの会長に昇格が決まった井上樹彦副会長への期待を問われ「視聴率にとらわれることなく、幅広く豊かな番組を放送するという公共放送としての役割を十分に発揮してほしい」と語った。