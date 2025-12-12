小泉防衛大臣はきょう、アメリカのヘグセス国防長官と電話で会談し、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり意見を交わしました。小泉進次郎 防衛大臣「中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射という危険行為や、それに続く、中国、ロシアの共同飛行を含め、急速に厳しさを増すインド太平洋地域の安全保障情勢について率直な意見交換を行いました」電話会談はきょう午前6時から40分間にわたって行われ、小泉防衛大