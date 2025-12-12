ヒュー・ジャックマン（57歳）は、「美女と野獣」の舞台で密かに“漏らした”ことがあるという。映画だけでなく、舞台での活躍でも知られるヒューは、ガストン役で出演したその舞台で「Me」を熱唱していたところ、うっかり尿を漏らしてしまったそうだ。Sirius XMでヒューは、当時、ながらく頭痛に悩まされ、自然療法の専門家からアドバイスをもらっていたとして、こう明かした。「水分が足りていないと言われたんだ。たくさん水を