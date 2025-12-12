１２日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３３１円高の５万０４８０円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが６４６ドル高と上昇し、１カ月ぶりに最高値を更新した。米利下げが景気を支えるとの見方が強まった。Ｓ＆Ｐ５００種株価指数も最高値を更新した。この流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。為替は１ドル＝１５５円５０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ