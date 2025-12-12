ドル円理論価格1ドル＝154.15円（前日比+0.28円） 割高ゾーン：154.82より上 現値：155.56 割安ゾーン：153.49より下 過去5営業日の理論価格 2025/12/11153.87 2025/12/10155.56 2025/12/09155.59 2025/12/08155.76 2025/12/05156.10 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動