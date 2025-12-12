【エルサレム共同】国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは11日、パレスチナのイスラム組織ハマスによる2023年10月のイスラエルへの奇襲は、国際人道法違反や戦争犯罪に当たるとの報告書を公表した。奇襲はガザ戦闘の契機となった。報告書はハマスが「民間人を意図的に狙った。規模やタイミングからも組織性がある」と批判した。奇襲の生存者や拘束された人質ら70人からの聞き取りを実施し、350以上の映像、写真を分