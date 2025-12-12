NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年12月9日付で、火星探査機「MAVEN（メイブン）」からの信号が途絶えたことを明らかにしました。火星の裏側へ回り込んだ後に信号を再捕捉できずNASAによると、MAVENが2025年12月6日に地球から見て火星の裏側へ回り込んだ後、NASAのディープスペースネットワーク（DSN、深宇宙通信網）は裏側から出てきたはずのMAVENからの信号を捕捉できませんでした。火星の裏側へ回り込む前のMAVENのテレメトリー