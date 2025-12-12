主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。12月11日（木）に放送された第8話では、有希子たちが取調べでまさかの失敗。警視庁副総監・磐城和久（大倉孝二）が「嘆かわしい。最悪の失態だ！」と激怒する、ハラハラの展開が描かれた。（※以下、第8話のネタバレがあります）【映像】最終