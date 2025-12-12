株式会社セキドは、PGYTECHの「MagCam 2 スマートフォン グリップ」を12月9日（火）に発売した。スマートフォンにカメラのようなグリップを増設できる。 2月7日（金）に発売した「MagCam スマートフォン グリップ」の後継機。従来機と同様にBluetoothリモコン、グリップモジュール、ワイヤレス充電モジュールで構成される。 Bluetoothリモコンは取り外しに対応。遠隔での静止画・動画の切り