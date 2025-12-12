ライカカメラジャパン株式会社は、海での利用を意識した双眼鏡「ライカ ウルトラビット ホワイトオーシャン 7x42」を12月10日（水）に発売した。 海上で求められる望遠性能とブレへの対応のバランスから、マリンレジャーの分野で好まれる7倍の双眼鏡。使用環境に合わせてステンレス製のボディを採用した。有効径42mmの対物レンズを備え、1,000m視界は140m。 デザインに合わせたポーチとストラップが同梱