12日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比65.9％増の721億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同82.4％増の535億円となっている。 個別ではＮＺＡＭ上場投信ＮＹダウ３０ 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩＡＣＷＩ） 、ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ