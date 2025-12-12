小泉防衛相は１２日午前、米国のヘグセス国防長官と電話会談した。両氏は航空自衛隊機への中国軍機によるレーダー照射など日本周辺で活発化する中国の軍事活動について深刻な懸念を表明し、日米間で緊密に意思疎通し、連携していくことを確認した。来年１月に米国で日米防衛相会談を実施すべく調整を進めていくことでも一致した。小泉氏が閣議後の記者会見で明らかにした。