実はLINEの返信スピードと好意の強さは必ずしも比例しません。実際、どんなに忙しくしていても男性は“本命”には特別な配慮や思いやりがメッセージに滲み出るものです。そこで今回は、本命女性だけがもらえるLINEの“特徴”を紹介します。会話を途切れさせない質問や話題返事が遅くても、「そういえばこの前の〇〇どうだった？」や「今度の休み、予定空いてる？」など、会話が続くような質問を返してくる場合、男性の本命度は高め