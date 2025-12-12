ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて、新商品の販売を開始。スロット新機種「スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール」のグッズが先行登場している。■2025年12月10日販売商品(全6アイテム)【玄関マット】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール【パーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール【ワイヤレススピーカー】スマスロ 沖ドキ！DUO アンコール【アクリルキーホルダー】スマスロ 沖