太ももや下半身がなかなか細くならない…。そんな大人女性に共通して見られるのが、「内転筋群（長内転筋・短内転筋・大内転筋・小内転筋・薄筋・恥骨筋など）」が固くなり、脚の内側がうまく使えていない状態です。内側の筋肉が働かないと外側ばかりに負担がかかり、太ももの外張りや骨盤のゆがみにつながることも。そこで今回は、１日３分で脚ラインを整える簡単“脚やせストレッチ”を紹介します。太ももの外張りは“内側の筋肉