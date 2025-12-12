マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”「脳汁銭湯(のうじるせんとう)2025」を2025年11月26日(水)から12月7日(日)まで、大田区蒲田の「女塚温泉 改正湯」にて開催。10日間の期間中、3,033名が来場し、大盛況のうちに全日程を終了した。入場待ちの長い列「脳汁銭湯2025」は、大好きなコトやモノを持っ