【The Game Awards 2025】 12月12日9時30分 配信開始 世界最大級のゲーム表彰式典「The Game Awards 2025」が、本日12月12日9時30分より開催される。 「The Game Awards」は、その年にリリースされたタイトルの中で優れたタイトルを表彰するイベント。表彰式だけでなく、未公開となる最新のゲーム情報が発表される場としても注目されるイベントとなっている。 本稿で