フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』を、12日から独占配信。松本利夫が主演している。『そば屋のおっさん、実は最強のフィクサー』(C)フジテレビ松本が演じるのは、小さなそば屋を営む青山颯太。その正体はかつて政財界を裏で操った伝説のフィクサーだ。愛する家族や仲間を守るため、颯太は再び“最強の男”として立ち上がる…悪党たちを一刀両断でこらしめる