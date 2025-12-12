ダイエットを頑張っても「お腹だけ痩せない」と悩む人は多いもの。その原因のひとつが、インナーマッスルである「腸腰筋」の衰えです。腸腰筋は姿勢や骨盤の角度に直結し、弱ると下腹がぽっこり出やすくなるのが特徴。そこでおすすめが、股関節を前傾・後傾させて腸腰筋を効率的に鍛える簡単エクササイズ【ヒップヒンジ】になります。ぽっこりお腹を解消しつつ、ヒップアップ効果も期待できて、まさに“いいこと尽くし”です。