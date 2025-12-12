2012年より放送が開始された医療ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日）が、韓国でリメイクされることが決定した。主人公をキム・ジウォンが演じる。【写真】“ひろみちこ”米倉涼子＆内田有紀、『ドクターX』後は「良い役者になっていきたい」『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』は、2012年の放送開始以来、連続ドラマとして7シリーズが制作され、昨年には劇場版も公開された。天才的な腕を持つフリーラン