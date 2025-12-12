4年近くも戦時下のウクライナをめぐる和平合意が現実味を帯びてきた。「平和の構築者」を自任する米国のトランプ大統領がゼレンスキー大統領に対し、依然としてロシア寄りの和平案への数日以内の回答を要求。クリスマスまでの停戦合意を実現するため、モーレツな圧力をかけている。いよいよ追い詰められたゼレンスキー大統領は、大統領選実施などを含めた修正案を一両日中に投げ返す構え。名ばかりの停戦が近づいている。ウクラ