2026年度の税制改正で、経済産業省が要望する研究開発税制の拡充案が判明している。「台湾有事」発言から1カ月、中国軍機が空自機にレーダー照射…高市首相の“場当たり”に外交・防衛官僚が苦悶政府が「国家戦略技術」として指定する「AI・先端ロボット」「半導体・通信」「宇宙」「量子」「核融合」「バイオ・ヘルスケア」分野への企業の投資について、投資額の最大40％を法人税額から控除し、先端分野の国力を強化する。基