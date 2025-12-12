福山雅治（56）がB'zの稲葉浩志（61）とコラボし、12月24日に配信リリースする新曲「木星 feat. 稲葉浩志」はクリスマスにぴったりのラブソングになるではないかと、ファンの関心を集めている。【写真】福山雅治は"フジ不適切会合参加"報道でも紅白で白組大トリの可能性も十分…出場を容認するNHKの思惑福山主演の映画「ラストマン-FIRST LOVE-」の主題歌で、福山が作曲・編曲・プロデュースを担当し、稲葉が作詞を手掛けたの