リリースで発表J2の藤枝MYFCは12月12日、槙野智章氏が新監督に就任することを正式発表した。槙野氏は明治安田Jリーグ百年構想リーグならびに2026-27シーズンよりチームを指揮する。槙野氏は広島県出身の38歳。サンフレッチェ広島ユースを経て、同クラブでプロキャリアをスタートさせた。その後、FCケルン（ドイツ）、浦和レッズ、ヴィッセル神戸でプレーし、2022シーズンをもって現役を引退した。現役時代の通算出場成績は、