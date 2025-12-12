ウエルスアドバイザーは１１日付で、クリアルの投資判断「Ｏｖｅｒｗｅｉｇｈｔ」を継続した。想定株価レンジは１４００−１８００円とした。不動産投資の資産運用プラットフォーム事業を展開する同社について、ウエルスアドバイザーはクラウドファンディングを活用した不動産投資プラットフォーム「ＣＲＥＡＬ」の順調な獲得投資家数の増加や、不動産特定共同事業法（不特法）３号４号事業の運用開始による業容の拡大を評