美獣キャプテンが6回のアガリを決め仲間のラスを即帳消しにした。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第2試合では、BEAST Xから東城りお（連盟）が登板。合計6回のアガリで、個人連勝を決めた。【映像】東城りお、可愛すぎるプク顔披露当試合は起家から渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、東城の並びでスタート。開局から静かで重め