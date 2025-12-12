北朝鮮の朝鮮労働党中央委員会拡大総会に臨む金正恩党総書記（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは12日、同国の重要会議、朝鮮労働党中央委員会拡大総会が9〜11日に開かれ、金正恩党総書記が1年の政策を総括したと報じた。金氏はウクライナに侵攻するロシアへの派兵支援を通じ「軍隊と国家の名声を世界に広めた」と評価。一方、核・ミサイル開発や外交分野への具体的な言及は伝えられなかった。5年に1度の党大会