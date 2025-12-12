閉場中の国立劇場（東京都千代田区）の建て替え問題で、劇場を運営する日本芸術文化振興会（芸文振）は１１日、再整備の実施方針を公表した。建て替え工事終了後の施設の引き渡し日は、２０３６年３月頃を期限として事業者側に委ねることとしており、３３年度を目指すとしていた再開場時期がさらに遅れる可能性も出てきた。再整備は、民間資金を活用した「ＰＦＩ」の手法で行われる。引き渡し日の判断を事業者に委ねることにし